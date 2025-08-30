◇プロ野球セ・リーグ DeNA - 中日(30日、横浜スタジアム)

DeNAは筒香嘉智選手が第12号2ランホームランを放ち、同点に追いつきました。

1回表に2点を先制されたDeNA。それでも直後の攻撃、中日先発・郄橋宏斗投手から、月間打率リーグトップの蝦名達夫選手がヒットで出塁。

その後1アウトとなり、打席には筒香選手。フルカウントから真ん中に入った153キロのストレートを振り抜くと、右中間スタンドに同点の第12号2ランホームラン。豪快な一発に、打たれた郄橋投手も、ぼう然とした表情を見せました。

今月は3試合連続ホームランを放つなど、打撃好調の筒香選手。この試合を含めて今月の出場は10試合だけですが、この試合を振り出しに戻す一発が、今月6本目のホームランとなりました。

SNSには「ホームランマシーン」「ハイパー筒香さんさすがです」「筒香の真骨頂って感じの打球！！！」「真夏のスーパー筒香」といったコメントが寄せられています。

また筒香選手は「序盤で同点に戻せて良かったです。勝ち切るためにも、ここから一気に流れに乗っていきたいです！」とコメントしています。