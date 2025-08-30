¡Ö20Âå¤¬½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¡¡ÃÓÂ¼´²À¤¤¬30ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ËÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¡¡8·î2¾¡¤ò»ëÌî¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦KBC¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡Û
¡¡¢¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÖSansan¡¦KBC¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿¡×Âè2Æü¡Ê30Æü¡¦Ê¡²¬¸©³©²°GC¡á7293¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¡¢¾Þ¶âÁí³Û1²¯±ß¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â2ÀéËü±ß¡¢½Ð¾ì64Áª¼ê¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹32¡¦9ÅÙ¡¢ËÌËÌÀ¾¤ÎÉ÷2¡¦6¥á¡¼¥È¥ë
¡¡¤³¤ÎÆü30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÃÓÂ¼´²À¤¡Ê¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡Ë¤¬Í¥¾¡ÀïÀþ¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»12¥¢¥ó¥À¡¼¤Î204¤Ç¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î7°Ì¥¿¥¤¡£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¥Ñ¥Ã¥È¤µ¤¨Æþ¤ì¤Ð¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤À¡£
¡¡Á°È¾¤Î6ÈÖ¤Ç¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥í¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡Ö¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢²¿¤È¤«¥Ñ¡¼¤ò¥¡¼¥×¡£¸åÈ¾¤Î11ÈÖ¤«¤é3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤ÆÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£3Æü¤Ë¥Ä¥¢¡¼3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢8·î2¾¡¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁ´Á³¤¢¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤è¤¯³Ú¤·¤¯¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ÊÉ½¸½¤Ç°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ä«¤Ï¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëºÊ¤Î¶×²»¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤È½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£»°½½Ï©¡Ê¤ß¤½¤¸¡ËÆÍÆþ¤Î¶»Ãæ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö20Âå¤¬½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡ÃÓÂ¼´²À¤¡Ê¤¤¤±¤à¤é¡¦¤È¤â¤è¡Ë1995Ç¯8·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢30ºÐ¡£166¥»¥ó¥Á¡¢72¥¥í¡£¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¼Â²È¤Ï¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÇÀ²È¡£10ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢¼¯»ùÅç¡¦¾°»Ö´Û¹â1Ç¯¤Î2011Ç¯¤Ë¹ñÂÎ¾¯Ç¯ÃË»Ò¸Ä¿Í¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£13Ç¯¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¡£21Ç¯¤Ë¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢22Ç¯¤Î¡ÖASOÈÓÄÍ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¡×¤Ç2¾¡ÌÜ¡£º£·î3Æü¤Î¡Ö¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥ß¥ë¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¡×¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£