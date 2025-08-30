◆九州六大学野球秋季リーグ戦第1週第1日 北九大3―1久留米大（30日、北九州市民）

春のリーグ戦2位の北九大が久留米大に競り勝ち白星発進した。6回裏に1点を先制したが、直後の7回表に追いつかれ1―1で迎えた7回裏、2死二塁から代打の本田颯多（1年・戸畑）が中越えの適時三塁打を放ち勝ち越しに成功した。春はベンチに入っておらず、リーグデビュー戦で値千金の一打を放った本田は「次につなげようとコンパクトに打ちました。三塁まで行けると思った」と躊躇せずに三塁を陥れた。

オープン戦でもチャンスで適時打を放つなど勝負強さを買われてベンチ入り。「本田は選球眼がいい。ここぞの場面で使おうと思っていた」と山本浩二監督の期待に応えた。

生まれも育ちも北九州市。戸畑高時代にリーグ戦を観戦し「地元の大学で強い私大を倒したい」と北九大に入学した。北九州市民球場は中学時代からプレーしている「庭」のようなもの。「地元の球場で活躍できて良かった。自分の持ち味はバッティングなのでチームを勝利に導けるように頑張りたい」と「代打の切り札」として地元をもっと盛り上げていく。（前田泰子）