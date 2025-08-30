◇ラグビーパシフィックネーションズカップ2025プールB 日本代表57-15カナダ代表(30日、ユアテックスタジアム仙台)

世界ランキング13位のラグビー日本代表が同24位のカナダ代表をやぶり、パシフィックネーションズカップ初戦を勝利しました。

日本代表は開始早々3分にNo.8のファカタヴァ アマト選手がトライを奪うなど10-0とリードしますが、徐々に日本の反則が目立ち、23分にラインアウトからトライを奪われると、30分にはペナルティーゴールで同点に追いつかれます。

さらにその1分後、ロックのワイサケ・ララトゥブア選手がイエローカードで一時退場となり14人で戦う苦しい展開となりました。

それでも前半終了間際、フリーキックから素早く攻撃を仕掛けるとロックのワーナー・ディアンズ選手の力強い突進でトライ、李承信選手のキックも決まり17-10で前半を折り返しました。

後半に入ると序盤はカナダのディフェンスに苦戦しますが15分、ディアンズ選手のディフェンスからターンオーバーし、キックで敵陣に入ると攻撃にリズムが生まれ、パスの展開からファカタヴァ アマト選手がトライ。さらに5分後にはフルバックのサム・グリーン選手が右隅にトライを決め29-10と点差を広げました。

波に乗る日本代表は25分に敵陣5メートルのラインアウトからモールを押し込みトライを奪うと、33分には途中出場の長田智希選手、さらに37分にサインプレーでウイングの石田吉平選手が立て続けにトライを奪いました。

その後カナダ代表に1つトライを返されましたが、終了間際に石田選手のトライで試合を終わらせ、日本代表が57-15で勝利しました。

これでプールBはカナダ代表が1勝1敗、日本代表が1勝、アメリカ代表が1敗。日本は次戦、9月7日（日本時間）に敵地で世界ランキング18位のアメリカ代表と対戦します。