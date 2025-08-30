人に噛みつくという問題行動を抱えている犬を保護し、優しく寄り添い続けたら…？4ヶ月後の変化が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で10万8000回再生を突破。「素晴らしい」「泣ける」といった声が寄せられています。

【動画：『人に噛みついていた保護犬』に寄り添い続けた結果…４ヶ月後→同じ犬とは思えない『泣ける変化』】

人に噛みつく保護犬に寄り添い続けたら…

Instagramアカウント「wansfree」に投稿されたのは、人に噛みつくという問題行動を抱えている犬「ゆってぃ」君が、「一般社団法人わんずふりー」さんに保護されてからの様子です。保護施設に入所した当時のゆってぃ君は、スタッフさんに対して歯を剥き出して吠えるという攻撃的な姿を見せていたそう。

入所後は意外とすぐに慣れて、お腹を見せてくれるようになったというゆってぃ君。ところがある日、スタッフさんがゆってぃ君に近づいたところ、急に襲いかかってきて右手を噛まれてしまったとか。どうやらゆってぃ君は自分のテリトリーに近づかれると、つい攻撃的になってしまうよう…。

スタッフさんは問題行動の改善にはまだ時間がかかることを覚悟すると同時に、ゆってぃ君が笑顔を取り戻せる日まで、ずっと寄り添い続けることを改めて決意したそうです。

4ヶ月後の変化

そして入所から4ヶ月後、ゆってぃ君が少し安定してきたので、スタッフさんは一緒にサークルに入ってみたそう。かつては自分のテリトリーに入られると、攻撃的になっていたゆってぃ君。しかしこの時はスタッフさんに襲いかかるどころか、構ってほしそうな様子を見せたとか。

スタッフさんの匂いをクンクンと嗅いだり、お顔を近づけてじっと見つめたり…。ゆってぃ君が穏やかな表情で甘えている姿から、スタッフさんを心から信頼していることが伝わってきます。

穏やかで優しい姿に感動

そしてスタッフさんがそっと背中に触れると、ゆってぃ君はスタッフさんの腕をペロペロと優しく舐めて愛情表現をしてくれたとか。4ヶ月前は人に噛みついて怪我を負わせていたゆってぃ君が、まるで人を癒そうとするかのような仕草を見せるなんて驚きです…！

スタッフさんが愛を持って寄り添い続けた結果、噛み犬から穏やかで優しい犬に変わることができたゆってぃ君。これからも一歩ずつ前に進んで、いつかゆってぃ君なりの幸せを掴めますように。

この投稿には「表情が全然違いますね」「甘えててかわいい」「スタッフさんの心が伝わったのですね」「成長していく姿に感動」といったコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「wansfree」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。