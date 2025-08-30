Éã¤âÁÄÊì¤âÌ¾ÇÐÍ¥¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ²È·Ï¤Î27ºÐ¥â¥Ç¥ëàºÇ¿·»Ñá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤ë¡×¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¡Ä¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤¬¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬»÷¤Æ¤ë¤«¤Ê¾Ð¡×
Éã»÷? Êì»÷? ¤½¤ì¤È¤âÁÄÉã¤Ë¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥Ž¥ËÜÌÚ²í¹°¤È¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥ÈŽ¥ÆâÅÄÌéºÈ»ÒÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎUTA¤ÎàºÇ¿·»Ñá¤¬SNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡UTA¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇTOYOTA¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×CM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»Ñ¤ò¾Ò²ð¡£¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤ê¡¢·Ú°æÂô¤Î¼«Á³¤òËþµÊ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¼«Á³ÂÎ¤ÊÍÍ»Ò¤ËUTA¼«¿È¤ÎÀ¼¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿NHK¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö100Ç¯¸å¤â¡¢Î¹¤Ë½Ð¤ëŽ¡¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖUTA¤¯¤ó¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î½é¤á¤Æ¸«¤Æ¤ë¡£ À¼¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¹¥ÀÄÇ¯¡×¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¡Ä¡×¡ÖÀ¼¤â¥â¥Ã¥¯¥ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤è¤¯¸«¤¿¤éÌéºÈ»Ò¤µ¤ó¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤¬¡¢´é¤Î·Á¤È¤«¤Ç¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬»÷¤Æ¤ë¤«¤Ê¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡ÁÄÊì¤Ë¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë±éµ»¤ÇËü¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Ì¾Í¥Ž¥¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó(µýÇ¯75)¤ÈÁÄÉã¤Ë¶¯Îõ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ß¥å¡¼¥·゙¥·¥ã¥óŽ¥ÆâÅÄÍµÌé¤µ¤ó(µýÇ¯79)¤È¤¤¤¦²ÚÎï¤Ê¤ë²ÈÂ²¤ò»ý¤ÄUTA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£