¥µ¥ó¥É°ËÃ£¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤«¤é½Ð¤¿»×¤ï¤ÌÀçÂæ¤ÎÌ¾½ê¤ËÂç¶½Ê³¡Ö¤â¤¦ºÇÂç¤ÎÇä¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¤³¤ì¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê50¡Ë¤ÈÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ê51¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤«¤é½Ð¤¿ÃÏ¸µÀçÂæ¤Î¡ÈÌ¾½ê¡É¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï½÷Í¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡£ÍÅ²ø¹¥¤¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¤ª²½¤±²°Éß¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¾¤Ï¡Ö¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£·ë¹½°Å°Ç¤È¤«²»¤È¤«¡Ä¤Ï¶ì¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¥Û¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤ª²½¤±²°Éß¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÍ·±àÃÏ¤Ç¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¡£¥Û¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢Í£°ì¡¢OK¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤«²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡£ÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤«¤éÏÂÊª¤Î¡¢¼ÂºÝÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤È¤«¤Ï¤½¤ì¤³¤½ÀçÂæ¤Ç¡¢¥Ù¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ËÃ£¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¹¤«¡©¾¾¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤é¤Þ¤µ¤«È¬ÌÚ»³¥Ù¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
¡¡ÀçÂæ¤Ë¤¢¤ëÍ·±àÃÏ¡Ö¥Ù¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡×Æâ¤Î¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ï¥¦¥¹¡×¤ËÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÆþ¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¾¾¤Ë¡¢°ËÃ£¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄºîÉÊ¡Ö¥é¥¹¥È¥ì¥¿¡¼¡×¤Î»£±Æ¤¬ÀçÂæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»£±ÆµÙÆü¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤ÊÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡×Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ËÃ£¤Ï¡Ö¾¾¤µ¤ó¡¢¥Ù¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È´¶·ã¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦ºÇÂç¤ÎÇä¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¤³¤ì¡£¥Ù¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡£¾¾¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Âç¤¤¯¸À¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¡£¾¾¤µ¤ó¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤Î¤ª²½¤±²°Éß¤Í¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢ÉÙß·¤â¡Ö¤¹¤²¤¨¡¢¥Ù¥Ë¡¼¥é¥ó¥ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤À¡×¤È´î¤ó¤À¡£