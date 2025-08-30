女優の松たか子（48）が30日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。「多い時は週4」で食べるという大好物を明かす場面があった。

松と、番組パーソナリティーのサンドウィッチマンは最近、テレビ朝日「帰れマンデー見っけ隊!!」のロケで共演。富澤たけしがが「お蕎麦好きですもんね」と振ると、「好きです」と松。

伊達みきおが「蕎麦好きっていうのは言ってました。週どのくらい食べるんですか？」と聞くと、松は「でも多い時は週4。全然毎日でも平気です。飽きない」と告白した。

伊達からの「10割蕎麦とか、こだわりはあるんですか？」という質問には「10割があったらぜひじゃあ食べてみたいなと思いますけど、でも全然チェーン店みたいなところも行くし」と松。「立ち食いも行きますよ、私。全然行きます」と明かした。

これには、伊達も「本当ですか？松たか子さんが？」と驚き。松は「歩いてて、ちょっと何か食べたい、ふってあったら入ります」とさらり。「ゆで太郎とかもやっぱりマニュアルですよね、あれ。だから確実においしいじゃないですか」。

「トッピング的なのは頼むんですか？」という質問には「私はかき揚げとか。まあ、冷たいのが多いから」と松。セットなどを頼むことはないといい、「やっぱ蕎麦屋さんでは蕎麦だけですね」としつつ「もりそば美味しいです。もりを大盛りにするの？って自問自答」と笑った。