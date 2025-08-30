高垣麗子、ランチに作ったピザ公開「愛情満点で素敵」「具だくさんで美味しそう」
【モデルプレス＝2025/08/30】モデルの高垣麗子が30日、自身のInstagramを更新。手作りのランチを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】高垣麗子「具だくさん」と話題の手作りピザ
高垣は「Pizza lunch」とつづり、食卓を公開。ピザの具材は「ナス、トマト、コーン、ピーマン、キウイ、パイナップル、厚揚げ、豆乳チーズ」とヴィーガンレシピであることを明かした。写真には、彩り豊かなピザとマンゴータピオカジュース、サラダが並んだ食卓が写っている。
この投稿に、ファンからは「愛情満点で素敵」「具だくさんで美味しそう」「ピザもジュースも手作りすごい！」「健康的で憧れる」「料理上手で羨ましい」「私も作ってみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】高垣麗子「具だくさん」と話題の手作りピザ
◆高垣麗子、手作りのピザランチを披露
高垣は「Pizza lunch」とつづり、食卓を公開。ピザの具材は「ナス、トマト、コーン、ピーマン、キウイ、パイナップル、厚揚げ、豆乳チーズ」とヴィーガンレシピであることを明かした。写真には、彩り豊かなピザとマンゴータピオカジュース、サラダが並んだ食卓が写っている。
この投稿に、ファンからは「愛情満点で素敵」「具だくさんで美味しそう」「ピザもジュースも手作りすごい！」「健康的で憧れる」「料理上手で羨ましい」「私も作ってみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】