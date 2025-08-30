はじめしゃちょー、結婚発表 お相手は一般女性・ウエディングフォトも公開
【モデルプレス＝2025/08/30】YouTuberのはじめしゃちょー（32）が8月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。一般女性と結婚したことを報告した。
【写真】はじめしゃちょー、お相手とのウエディングフォト
「はじめしゃちょー結婚しました。」と題した動画を投稿したはじめしゃちょー。ウエディングフォトが映し出されたあと、黒のスーツ姿で登場し「動画の冒頭、そして動画のタイトルにもあります通り、私、はじめしゃちょー結婚しました」と指輪を見せ、「もう籍も入っております。婚姻届も書いておりまして、もう結婚しました」と報告した。
お相手は一般女性だそうで「結婚するお相手の女性のことを僕はもう大好きで愛しています」と堂々とコメント。交際期間は短いものの、知り合ってからの期間は長いと説明し「この人と人生を共にしたい。この人の人生を半分もらいたいと、心から思って結婚することに決めました」と語った。（modelpress編集部）
1993年2月14日生まれ、富山県出身。オールジャンルの動画クリエイター。現在（8月30日時点）YouTubeチャンネル登録者数は1630万人を突破している。
【Not Sponsored 記事】
【写真】はじめしゃちょー、お相手とのウエディングフォト
◆はじめしゃちょー、結婚発表
「はじめしゃちょー結婚しました。」と題した動画を投稿したはじめしゃちょー。ウエディングフォトが映し出されたあと、黒のスーツ姿で登場し「動画の冒頭、そして動画のタイトルにもあります通り、私、はじめしゃちょー結婚しました」と指輪を見せ、「もう籍も入っております。婚姻届も書いておりまして、もう結婚しました」と報告した。
◆はじめしゃちょープロフィール
1993年2月14日生まれ、富山県出身。オールジャンルの動画クリエイター。現在（8月30日時点）YouTubeチャンネル登録者数は1630万人を突破している。
【Not Sponsored 記事】