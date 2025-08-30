ÅÅ·âº§È¯É½¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÎºÊ½ä¤êÃí°Õ´µ¯¡ÖÁ§º÷¤äÅð»£¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×Æ°²è¤Ç¤Î¶¦±é¤â¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô1630Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡Ê32¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È»ä¡¢¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡¢·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÅ·âÈ¯É½¡£·ëº§»ØÎØ¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖÀÒ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º§°ùÆÏ¤â½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÆþÀÒºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÈÌ½÷À¤È¤·¡¢¡ÖËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤«¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤«²¿¤«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÄêµÁ¤È¤·¤Æ¤Ï·ÝÇ½¿Í¤Ç¤Ê¤¤Êý¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤ÏÁ§º÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤â·ù¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¹¤Þ¤ë¤Î¤â·ù¤Ç¡£º£¤Î¤È¤³¤íËÍ¤ÎºÊ¤Ï´é½Ð¤·¤È¤«¡¢YouTube¾å¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤ªÁê¼ê¤ÎÁ§º÷¤È¤«¡¢ËÍ¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤âÅð»£¤È¤«¡¢ºÊ¤Î²¿¤«¤¬À¤¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÊ¤ÎÁ§º÷¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤Ï2012Ç¯8·î¤Ë¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï1630Ëü¿Í¤È¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£