TREASURE、新曲「EVERYTHING」世界初披露 ヒット曲連発にも歓声止まず「a-nation」初出演【a-nation 2025】
【モデルプレス＝2025/08/30】ボーイズグループ・TREASURE（トレジャー）が8⽉30⽇、東京・味の素スタジアムにて開催された「a-nation 2025」に出演した。「a-nation」初出演で新曲をサプライズ披露した。
【写真】TREASURE、モノトーン衣装でオーラ放つ
バンド演奏に合わせ『KING KONG』『JIK JIN』と冒頭からヒット曲を飛ばし、ボルテージを急上昇させたTREASURE。1人ずつ丁寧に挨拶をし、ハルト（HARUTO）が「皆さん良かったですか？この後も面白い舞台たちがあるので遊んでいきましょう！」と期待させた。
アサヒ（ASAHI）の呼びかけで、ジュンギュ（JUNKYU）が「僕たちのカムバック日はなんと明後日9月1日です！」と予告すると、ジフン（JIHOON）が「スペシャルな曲を特別に披露します！」と3rd MINI ALBUM『LOVE PULSE』から新曲『EVERYTHING』をサプライズで世界初披露。客席からは大きな歓声が鳴り止まぬ中、ギターやシンセサイザーの音色が響くポップチューンで、TREASURE MAKER（TREASUREのファンネーム／通称トゥメ）だけでなく会場全体の心を掴んだ。
その後も『HELLO』『I WANT YOUR LOVE』とトゥメの掛け声も揃う激しいチューンが続き、ユン・ジェヒョク（YOON JAE HYUK）も「皆さんの歓声がすごくて僕たちも超熱いです！」とにっこり。『HERE I STAND』で真っ直ぐな歌声と甘いファンサービスも届けた彼らは、『LET IT BURN』で再び観客の心を燃え上がらせ、楽曲終了後に全員が倒れ込むほど全力パフォーマンスの『RUN』でラストスパートを駆け抜けた。
今回で21回⽬を迎える「a-nation」は2日間、味の素スタジアムにて開催される。30⽇はTREASUREのほか、YEJI（初出演）、ZICO（初出演）、Novelbright、NiziU、MAZZEL、三浦⼤知らが出演し、7⼈組HIPHOP・R&BガールズグループXG（初出演）をヘッドライナーに迎える。
2⽇⽬の31⽇は、久保⽥利伸（初出演）、NCT WISH、THE RAMPAGE、GENERATIONS、Da-iCE、超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）（初出演）、TRF、NEXZ（初出演）、Hey! Say! JUMP（初出演）が出演するほか、デビュー27年⽬を迎え「a-nation」史上最多となる20回⽬の出演を果たす浜崎あゆみがヘッドライナーを務める。（modelpress編集部）
1．KING KONG
2．JIK JIN
3．EVERYTHING（世界初披露）
4．HELLO
5．I WANT YOUR LOVE
6．HERE I STAND
7．LET IT BURN
8．RUN
【Not Sponsored 記事】
【写真】TREASURE、モノトーン衣装でオーラ放つ
◆TREASURE、新曲を世界初披露
バンド演奏に合わせ『KING KONG』『JIK JIN』と冒頭からヒット曲を飛ばし、ボルテージを急上昇させたTREASURE。1人ずつ丁寧に挨拶をし、ハルト（HARUTO）が「皆さん良かったですか？この後も面白い舞台たちがあるので遊んでいきましょう！」と期待させた。
その後も『HELLO』『I WANT YOUR LOVE』とトゥメの掛け声も揃う激しいチューンが続き、ユン・ジェヒョク（YOON JAE HYUK）も「皆さんの歓声がすごくて僕たちも超熱いです！」とにっこり。『HERE I STAND』で真っ直ぐな歌声と甘いファンサービスも届けた彼らは、『LET IT BURN』で再び観客の心を燃え上がらせ、楽曲終了後に全員が倒れ込むほど全力パフォーマンスの『RUN』でラストスパートを駆け抜けた。
◆「a-nation 2025」2days味スタで開催
今回で21回⽬を迎える「a-nation」は2日間、味の素スタジアムにて開催される。30⽇はTREASUREのほか、YEJI（初出演）、ZICO（初出演）、Novelbright、NiziU、MAZZEL、三浦⼤知らが出演し、7⼈組HIPHOP・R&BガールズグループXG（初出演）をヘッドライナーに迎える。
2⽇⽬の31⽇は、久保⽥利伸（初出演）、NCT WISH、THE RAMPAGE、GENERATIONS、Da-iCE、超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）（初出演）、TRF、NEXZ（初出演）、Hey! Say! JUMP（初出演）が出演するほか、デビュー27年⽬を迎え「a-nation」史上最多となる20回⽬の出演を果たす浜崎あゆみがヘッドライナーを務める。（modelpress編集部）
◆TREASUREセットリスト
1．KING KONG
2．JIK JIN
3．EVERYTHING（世界初披露）
4．HELLO
5．I WANT YOUR LOVE
6．HERE I STAND
7．LET IT BURN
8．RUN
【Not Sponsored 記事】