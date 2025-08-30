µÈËÜ¶½¶È¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¡ºÍ»Õ¡¡À¸ËÜÈÖÃæ¡ÖÌµ»ö¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Á¡×³¤³°Î±³Ø¤ÎÌ¼¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÂçÀä¶«
ÀéÄ»Âç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å9»þ58Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥È¥ß¡¼¥º²í¡Ê65¡Ë¤¬¡¢Ì¼¤Î³¤³°Î±³Ø¤¹¤ëÅöÆü¤ÎÀ¸ËÜÈÖ¤Ç¡¢¶õ¹ÁÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀä¶«¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
µÈËÜ¶½¶È¤ÎÀèÇÚ¤Î²í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¸ç¤Ï¡Ö¡Ê¥È¥ß¡¼¥º²í¤¬¡Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÌ¼¤ò¶õ¹Á¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»Å»ö¤Ë¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£À¸ÊüÁ÷¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î5¡Á10Ê¬¡¢Èô¤ÓÎ©¤Ã¤¿Êý¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø´èÄ¥¤ì¡Á¡Ù¡×¤ÈÂçÀä¶«¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤è¡£¡Ø±Ñ¸ì¤Ê¤ó¤«¡¢³Ð¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£Ìµ»ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È²í¤ÏÈ¾µã¤¤·¤Ê¤¬¤éÂçÀä¶«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ÈÂ²»×¤¤¤Î¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¡¢µã¤¤¤Á¤ã¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¸«¤¿¤é¡×¤ÈÅÁÊ¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£