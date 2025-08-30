日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）が30日、午後6時30分から生放送され、冒頭、「チャリティーパートナー」を務めるKing＆Princeの郄橋海人（26）が出演を見合わせたことを改めて伝えた。

冒頭、メインパーソナリティーやチャリティーパートナーが紹介され、静岡県に中継がつながると、King＆Princeの永瀬廉、お笑いタレント・劇団ひとり、アンタッチャブル・山崎弘也の3人が登場。そこでひとりが「今日はね、海人くんが体調不良で来れないってことで」と出演を見合わせたことを改めて伝えた。郄橋の不在となったことに永瀬は「海人くんの分もしっかり盛り上げていきましょう」と意気込みを口にした。

同局はこの日午前5時に「King＆Princeの郄橋海人さんが、体調不良で24時間テレビ生放送の出演を見合わせることになりました」と発表。郄橋は同番組で今年新設された「チャリティーパートナー」に就任。グループとしての出演はメインパーソナリティーを務めた2021年以来で、2人組になってからは初めて番組の“顔”として出演する予定だった。