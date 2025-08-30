¡ÖÆ±°ì¿ÍÊª¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×13ºÐ²¼½÷Í¥¤È¤Î·ëº§¤«¤é2Ç¯¡Äà·ãÊÑá43ºÐ¥Ñ¥ÑÇÐÍ¥¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ñ¸«¤é¤ì¤ë¤Î¡×¡ÖÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×±Ç²è¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤·¸ÄÀÅª¤ÊÄ¹È±¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡2023Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Îº´µ×´ÖÍ³°á(30)¤È·ëº§¡¢24Ç¯¤Ë¤ÏÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿43ºÐÇÐÍ¥¤Îà¤Ò¤²¡õ¥í¥óÌÓá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î24Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×¤Î¸ø¼°£Ø¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï°½Ìî¹ä¡£¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤·¤¿¸ÄÀÅª¤ÊÄ¹È±¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë3¿Í¤Î¼ã¼Ô¤Î£³Æü´Ö¤ÎÆ¨Áö·à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëÆ±±Ç²è¤Ç¡¢°½Ìî¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¿Í¡¢³áÃ«·õ»ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤³¤Î°½Ìî¹ä¤Î¥Ó¥¸¥å¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¤¥±¥ª¥¸¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤ä¤Ð¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¹ä¤¯¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤¢¤Î¡Ä°½Ìî¹ä¤Î¥í¥óÌÓ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¡ÄÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¸¤Ç¤è¤¤¤Í¡×¡Ö¤·¤ß¤¸¤ßÄ¯¤á¤Æ¤âÁ´Á³Æ±°ì¿ÍÊª¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£