８月30日放送の満天☆青空レストランにて、

唐辛子を使った「チキンオーバーライス」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

チキンオーバーライス（４人分）

【チキン】

スパングルス ６個

レモンドロップ ２本

ハバナダ ２本

鶏モモ肉 ２枚



Ａ 塩 小さじ１/４

Ａ クミンパウダー 小さじ２

Ａ コリアンダーパウダー 小さじ２

Ａ. オリーブオイル 大さじ２

【チリソース】

スパングルス ６個

レモンドロップ ２本

ハバナダ ２本

酢 ６０ｃｃ

はちみつ ６０ｇ

塩 小さじ１/２

【ヨーグルトソース】

プレーンヨーグルト ８０ｇ

レモン汁 小さじ２

塩 小さじ１/４

【ターメリックごはん】

米 ２合

ターメリックパウダー 小さじ２

バター ２０ｇ

【付け合わせ】

レタス ４〜６枚

紫玉ネギ １/２個

唐辛子はそれぞれ適当な大きさに切る【チキン】鶏肉は厚さを均等にして、半分に切り、皮目にフォークなどで穴を開けるAを混ぜ合わせる厚手のポリ袋に、鶏肉と３の下味、チキン用の唐辛子を入れて揉み込み、冷蔵庫で１時間以上寝かす【ターメリックごはん】洗った米とターメリックパウダー、分量の水を入れて混ぜ、バターを入れて炊く【チリソース】小さい鍋に酢と塩、はちみつ、唐辛子を入れて火にかけ、焦がさない様に混ぜながらとろみを付ける【ヨーグルトソース】ヨーグルト、レモン汁、塩を混ぜ合わせる【付け合わせ】レタスは千切り、紫玉ネギはスライスして水にさらさした後、しっかりと水気を切る【仕上げ】フライパンを熱し、鶏肉を皮目から焼く。フタをして両面しっかりと焼く鶏肉が焼けたら食べ易い大きさに切るお皿にターメリックライスをよそい、レタスと紫玉ネギを添える。チキンを乗せた後、ヨーグルトソースとチリソースをかけて完成