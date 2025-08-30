30日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 阪神−巨人』でゲスト解説を務めた岡田彰布氏は、巨人・キャベッジの2回の第1打席の二ゴロについて言及した。

キャベッジは0−1の2回無死一塁の第1打席、セカンドベース付近に打球を放つも、セカンド・中野拓夢の好守備により二ゴロに倒れる。

岡田氏は「今のでも外国人の左バッターでね、中野があそこの打球を捕れるというのはおかしいんですよ」コメント。「だから一、二塁間で守っていないんですよ、左バッターなのに。だから高橋のボールには引っ張れないと思っているんですよね。普通あんなところで、左バッターの外国人が飛ばないですよ。そういうことなんですよ。普通だったら一、二塁間引っ張りますよね、引っ張れないと思っているからあの守備位置であの打球が捕れるんですよね」と解説していた。

さらに岡田氏は、リチャードのレフト前安打で二塁からノースライディングで生還したキャベッジについて「うわ〜これ、また監督怒るやろうね、スライディングしないね。キャベッジが。またこれ、え〜すごいで。怪我しますよ。え〜」と呆れていた。

（ニッポン放送ショウアップナイター）