¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë4¿Í¤Î¥Þ¥Þ!?¡×41ºÐ¥â¥Ç¥ëà¶Ã°Û¤ÎºÙ¤Þ¤Ã¤¹¤°µÓá»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÈó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬Ìµ¤¤¡×¡Ö¤ªÉ¨¤¬åºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡ÖÍ¥¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Î¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄÍ¥(41)¡á²Æì¸©½Ð¿È¡á¤¬»äÉþ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤é¤Î¤¾¤¯ÈþµÓ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í,,,¤¤¤Ä¤«¤Î»äÉþ¡×¤È¡¢¥Ð¥é¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¹¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀÖ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤Î»äÉþ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÍ¥¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Î¡×¡Ö²¿»þ¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¯Èó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬Ìµ¤¤Êý¡×¡Ö¤ªÉ¨¤¬åºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹!¡×¡Ö¥Ú¥¿¥ó¥³·¤¤Ç¤³¤ÎÈþµÓ¤è¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë4¿Í¤Î¥Þ¥Þ!?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï2012Ç¯3·î·ëº§¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¤È¤Î´Ö¤Ë4»ù¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£