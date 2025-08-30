バスケットボールBリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡が30日、6000人収容の新アリーナを建設すると発表した。福岡市内で今季の新体制会見を行い、古川宏一郎社長（50）が公表した。2028〜29年シーズン中に完成予定で、場所などの詳細は9月末に発表する。

Bリーグは26年秋、ビジネス面を重視したリーグに再編。最上位カテゴリーの「Bプレミア」に参入するには「5000人以上収容でVIP席などを備えたアリーナ」の確保などが必要になっている。

九州では佐賀バルーナーズが23年春に「SAGAアリーナ」（佐賀市）、長崎ヴェルカは昨秋に「ハピネスアリーナ」（長崎市）が完成。新たな本拠地とし、「Bプレミア」参入を決めた。一方でB2福岡は本拠地「照葉積水ハウスアリーナ」（福岡市東区）がVIP席を確保できないなどの理由で基準を満たせず、参入を断念していた。

平均入場者数や売上高の基準もクリアすれば、最短で29〜30年シーズンから参入できる。古川社長は「Bプレミアを目指す最初の年にしたい。クラブ一丸となって進みたい」と語った。（伊藤瀬里加）