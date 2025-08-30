声優で俳優の平野綾さん（37）が2025年8月25日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブワンピ姿で上海を楽しむ様子を披露した。

「10年経って同じ景色を見ながら」

平野さんは、「沖縄に続いて、上海の思い出！（やっとこさ！笑しかも今いるのはマレーシア笑）」といい、夜景をバックにしたショットや上海の街並みなど13枚の写真や動画を投稿した。

上海外灘を訪れたのは2016年以来、約10年ぶりとのことで「10年経って同じ景色を見ながら、変わったものも変わらないものもあるなぁと」「未来の保証なんて何もないけれど、信じ合えるみんなと、楽しく健康に何十年も笑い合えていたら、それが何よりの幸せなのです」と思いをつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いノースリーブのタイトなワンピースを着用。ライトアップされた上海の夜景を背に、手のひらをかざしながら微笑んでいた。

この投稿には、「眼福です」「めっちゃ可愛い〜」「絶景だね」「いつ拝見させて頂いても綺麗」「美しい」といったコメントが寄せられていた。