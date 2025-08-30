人気ユーチューバー・はじめしゃちょーが３０日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。一般女性と結婚したことを発表した。

はじめしゃちょーは「はじめしゃちょー結婚しました」というタイトルで動画を投稿。黒のスーツ姿で登場し「皆さん、こんにちは。はじめしゃちょーです。いや…緊張しますね」と話し出した。「夏の後半ではありますが、このような時期に突然発表…。ムズ！ムズこれ！どう発表すればいいんだこれ？」と前置きをしつつ「私、はじめしゃちょー。結婚しました〜！」と報告した。

続けて「えぇー！って思う方がたくさんいらっしゃると思います。私はじめしゃちょー結婚いたしました。もう籍も入れております。婚姻届も書いておりまして、もう結婚しました。しております」と語った。

周りのＹｏｕＴｕｂｅｒが結婚し始めたことも挙げ「結婚しない人生の選択肢もずっとあるなと思いつつ、それでも周りが結婚してたのでちょっといいなとか、俺だけ取り残されてるなっていう不安があったり、焦り心配とかいろんな感情も持ちつつ。けど、独りも楽しかったなと思って。なんか心のどこかで結婚はしないんだろうな、（結婚）できる人はどうせいないんだろうな、俺みたいな人と合う人はいないんだろうなと思ってて」とこれまでの胸中を明かした。

さらに、結婚相手については「一般の方です」と説明。「ここでいう一般の方の定義としてはＹｏｕＴｕｂｅｒとかインフルエンサーとかメディアに出るお仕事はしていなくて、芸能活動もしていません」と話し、妻について詮索しないようにお願いした。さらに、結婚を決めた理由については「相手の女性が他の人と結婚するのが嫌だったって感じですね。この人と人生を共にしたい。この人の人生を半分もらいたい」と話していた。