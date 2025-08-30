ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

LEDで幻想的な食卓に早変わり！夏の夜に光る【トフィー】の流しそうめん器がAmazonで販売中！

夏の定番、流しそうめんをご自宅で手軽に楽しめる流しそうめん器が登場！底面に内蔵された3色のLEDライトが、流れるそうめんと一緒にキラキラと輝き、いつもの食卓を幻想的で楽しい空間に変えru

。お子様はもちろん、大人も思わず笑顔になるサプライズ！

底部に搭載された3色のLEDライトが流れるそうめんを照らし、食卓を華やかに演出する。

コードレス設計で、屋内外を問わず使える。家族や友人と一緒に楽しめる十分な容量を備えている。

氷ケース内蔵でしっかり冷たさをキープ。野菜やフルーツを流してアレンジメニューも楽しめる。

薬味皿や製氷カップも付属し、使い勝手抜群。丸洗い可能で後片付けも簡単に行える。