大阪で“エスターバニー”コラボカフェ開催へ！ 限定アート使用のメニュー＆グッズを展開
Esther Kim氏がデザインした韓国発のキャラクター“エスターバニー”のコラボカフェ「EsterBunny×PARCOCOLLABORATION CAFE 〜LOVE MYSELF，LOVE MY FRIENDS〜」が、9月13日（土）〜10月20日（月）の期間、大阪・心斎橋PARCOにある「THE GUESTcafe＆diner」で開催される。
【写真】ウェイトレス衣装がかわいい！ オリジナルグッズ一覧
■SNS映えするメニューを用意
今回“LOVEMYSELF，LOVE MY FRIENDS”をコンセプトに開催される「EsterBunny×PARCOCOLLABORATION CAFE 〜LOVE MYSELF，LOVE MY FRIENDS〜」は、キュートなウェイトレス衣装をまとった限定描き下ろしアートを用いてフードやドリンクを提供する期間限定のコラボカフェ。
やさしい空間を演出したカフェには、ランチにぴったりの「ラブリーバニー‘sバーガーバスケット」をはじめ、豪華なスイーツ「バニー’sスイーツタワー〜ラブマイセルフ ラブマイフレンズ〜」や、カラフルなドリンク「バニー’s ソーダフロート」といった、SNS映えするポップでかわいいメニューが並ぶ。
また、限定アートを使用したカフェ開催記念グッズや、各種エスターバニーグッズを販売するショップも併設。キュートなエスターバニーをデザインした「ウェイトレスマスコット」や「ランチトートバッグ」などがそろい、1会計5000円（税込）以上購入するとオリジナルショッパー1枚がもらえる。
なお、本コラボカフェは「ローソンチケット」にて販売している「ノベルティ付きカフェ予約整理券【紙チケット】」を持ったゲストを優先で案内。事前予約をして来場した人には、特典として「クリアカード」1枚がランダムで配布される。
【写真】ウェイトレス衣装がかわいい！ オリジナルグッズ一覧
■SNS映えするメニューを用意
今回“LOVEMYSELF，LOVE MY FRIENDS”をコンセプトに開催される「EsterBunny×PARCOCOLLABORATION CAFE 〜LOVE MYSELF，LOVE MY FRIENDS〜」は、キュートなウェイトレス衣装をまとった限定描き下ろしアートを用いてフードやドリンクを提供する期間限定のコラボカフェ。
また、限定アートを使用したカフェ開催記念グッズや、各種エスターバニーグッズを販売するショップも併設。キュートなエスターバニーをデザインした「ウェイトレスマスコット」や「ランチトートバッグ」などがそろい、1会計5000円（税込）以上購入するとオリジナルショッパー1枚がもらえる。
なお、本コラボカフェは「ローソンチケット」にて販売している「ノベルティ付きカフェ予約整理券【紙チケット】」を持ったゲストを優先で案内。事前予約をして来場した人には、特典として「クリアカード」1枚がランダムで配布される。