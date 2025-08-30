イコラブ大場花菜の4コマ連載！いつもの倍！超ボリューミーなスカートの裏話／はなコミ！第59回【作者に聞く】
指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)に所属し、特技のイラストを活かしてグッズ制作にも関わっている芸術家肌なメンバー、大場花菜さんが描く4コマエッセイ「はなコミ！〜となりにアイドル〜」。今回は、超ボリューミーなスカート衣装の裏話などをお届け！
【漫画】本編をイッキ読みする
■憧れだったヘッドドレス
ノイミーの子がよく衣装でヘッドドレスの髪飾りを作ってもらっていたので、「私たちにもいつかヘッドドレスの髪飾りがくるのかな！」と楽しみにしていました！！今回、ある生放送歌番組でなんと新衣装を作っていただき、その髪飾りも一人ずつ違くて！その中で樹愛羅がヘッドドレスの髪飾りに！！
今回の衣装はヴィンテージバレエコアがテーマでお姫様みたいな衣装でした！「ずっとヘッドドレスの髪飾りに憧れがあったけど、今回の衣装のためにヘッドドレスは取っておいたんだ！」と感動していて可愛かったです♡
ライブでは踊っている時にとれないよう、ヘアメイクさんがヘアピンでとめてくれます！！
■ボリューミーなスカートの「ここを見て！」
いつものスカートでパニエがついてることはあまり無いのですが、今回はメンカラのパニエがついていてスカートがボリューミーでした！みんなで椅子に座ることがたくさんあったのですが、スカートのボリュームが凄すぎて椅子に収まり切ることが出来ず...！！みんなでスカートをまとめて縮めてどうにかして座りました(笑)。
このスカートは踊るとふわっふわに動くのでそこがとても可愛いんです！左右に動く振りがめっちゃ可愛かったです♪
