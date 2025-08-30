LAUSBUBが、約1年2カ月ぶりとなる新曲「golden lighter」を9月17日に配信リリースすることを発表した。

同時に公開されたジャケットデザインはこれまでのLAUSBUB作品のアートワークやグラフィックデザインを数多く手がけ、最近では星野源「Star」やTele「残像の愛し方」など、話題作のミュージックビデオで映像監督も務めるなど、幅広く活躍する新進気鋭のクリエイター・岡本太玖斗によるもの。

▲ジャケット写真

また、「golden lighter」リリース翌日からスタートする東名阪札のワンマンツアー＜ゴールデン・ツアー＞に、クリエイティブユニット『tsuchifumazu』がVJとして参加することが決定した。watakemiとKairi Satoによる『tsuchifumazu』は、これまでに野田洋次郎、lilbesh ramko、NewJeans、パソコン音楽クラブといったアーティストのライブ演出やMV制作を手がけ、2020年から2025年にかけて5年連続で「映像作家100人」に選出されている。『tsuchifumazu』の参加により、2024年のツアーからさらに進化した音楽と映像のパフォーマンスが展開される予定だ。

◾️「golden lighter」 2025年9月17日（水）リリース

配信：https://LAUSBUB.lnk.to/goldenlighter

◾️＜LAUSBUB Oneman Live Tour 2025 “ゴールデン・ツアー”＞ 2025年9月18日（木）大阪・Yogibo HOLY MOUNTAIN

open 18:30 / start 19:00

info：清水音泉 https://www.shimizuonsen.com/ 2025年9月20日（土）名古屋・STIFF SLACK

open 17:30 / start 18:00

info：STIFF SLACK https://www.stiffslack.com/ 2025年9月21日（日）東京・Shibuya WOMB

open 17:00 / start 18:00

info：SMASH https://smash-jpn.com/ 2025年9月27日（土）札幌・SPIRITUAL LOUNGE

open 17:30 / start 18:00

info：WESS https://wess.jp/ ▼チケット詳細

https://lausbub.jp/contents/976209