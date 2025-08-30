こんなおしゃれなのがコンビニで買える！ローソンフリークの「小さくたためるマチ付きエコバッグ」に注目
「ローソン」とセレクトショップ「FREAK’S STORE（フリークス ストア）」の大人気コラボレーション企画『ローソンフリーク』より、エコバッグが登場。
2025年8月28日（木）より、全国のローソン店舗（一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100を除く）にて販売中です。
大人気『ローソンフリーク』の大容量エコバッグ
『ローソンフリーク』は、“あなたのマチにセレクトショップを”をテーマに、気軽に楽しめるおしゃれを提案するコラボ企画。
2024年に第1弾アイテムが登場した際には、大きな話題になりました。
今回は、日常で便利に使えそうな、大容量のエコバッグが登場しましたよ。
大容量なのにおしゃれで耐久性◎だよ
「小さくたためるマチ付きエコバッグ」（税込1999円）は、トレンドのアースカラー『オリーブ』でお目見え。
厚手のナイロン生地で耐久性も抜群だというから、ついお買い物しすぎてしまっても安心ですね。
2Lのペットボトルが4本も入る大判サイズながら、コンパクトに折りたためるという、バッグに1つ忍ばせておきたいアイテム。
マチ付きで、荷物をたっぷりしまえるのがうれしいポイントです。
着まわし力抜群のシャツ類もかわいい〜
『ローソンフリーク』では、まだまだ暑い日が続く今にぴったりな、ユニセックスのアイテムも販売中。
「厚めの快適Tシャツ」（税込2499円）は、着る人を選ばず、オールシーズン使えるベーシックなデザインです。
接触冷感などを備えた、快適な着心地も魅力ですよ。
「インスタントチェックネルシャツ」（税込3520円）は、肌寒くなる秋に向けて重宝する一着。
適度な緩さがあるリラックスフィットを採用したシルエットで、ちょうどいい抜け感を演出してくれそうです。
着回しが利く、『ブラック』『ブルー』『ネイビー』の3色がラインナップしています。
近くのローソンに急げ〜！
『ローソンフリーク』のエコバッグは、見かけたら即ゲットが吉かも。
気になる人は、近くのローソン店舗をぜひチェックしてみてくださいね。
特設ページ
https://www.daytona-park.com/
参照元：株式会社デイトナ・インターナショナル プレスリリース
