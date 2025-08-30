¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢ºÇ¶á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¡Ö¤¹¤´¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤«¥é¥¤¥Ö¤ÎÉþÁõ¤¬¥¢¥Ä¤¤¡ª¡×
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÅì¼Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë ¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î¡Ø¤Û¤Ê¡¢¤Þ¤¿¡Ù¡×¡£Æü¡¹¤ÎÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤«¤é¡¢Æü¾ï¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¡¢¼«¿È¤Î²»³Ú¤äºÇ¶á¤Î³èÆ°¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬º£¤³¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¥²¥¹¥È¤Ê¤É¤â¾·¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î±Ç²èºîÉÊ¤ä¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÉþÁõ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¢¥¤¥Ê¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥º¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¾Ò²ð¡£¥¢¥¤¥Ê¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»þ´Ö¤Î¸Â¤ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ìÉô¤È¡¢¥¢¥¤¥Ê¤ÎÈ¿±þ¤ò¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¥¢¥¤¥Ê¤µ¤ó¤¬º£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿±Ç²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦ºîÉÊ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Êºë¶Ì¸© 44ºÐ ÃËÀ¡Ë
¥¢¥¤¥Ê¡§¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼ÁÌä¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥º¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×¡Ê1999Ç¯ÆüËÜ¸ø³«¡Ë¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¼õ¤±¤º¤Ë¡¢°ìÅÙ´Ñ¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¡¢¿Í¤Î»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ã¯¤«¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤À¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Ñ¤Î¥·¡¼¥ó¤Çµã¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ï²¿¤âÃý¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é°ìÅÙ´Ñ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¤³¤ì¤¬»ä¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¥¢¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ó¡¢52ºÐ¤ÎÆÈ¿È¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£º£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÍÎÉþ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÏÇ¯¤Ë»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤ÇÉ¼ê¤á¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Éþ¤Ê¤É¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤é¤·¤¤ÃÏÌ£¤ÊÉþ¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÀéÍÕ¸© 52ºÐ ÃËÀ¡Ë
¥¢¥¤¥Ê¡§ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© »ä¤ÏºÇ¶á¡¢´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ò¤¹¤´¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤«¥é¥¤¥Ö¤ÎÉþÁõ¤¬¥¢¥Ä¤¤¡ª ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª
ÇÉ¼ê¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢Âç¹¥¤¤À¤è¡£ÇÉ¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É·Ï¤Ç¸À¤¦¤ÈÉÛÂÞ¡ÊÆÒÂÙ¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£ÉÛÂÞ¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤âÉÛÂÞ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¥ª¡¼¥é¤È¤«¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤«¤â¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï»÷¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤è¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Ë»÷¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¤«Àü¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤È¤«¡¢¼ó¤Ë¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¤È¤«´¬¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À÷¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤«¤Ê!? ¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª
¢¡Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡©
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡Ö¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¥³¡¼¥Ê¡¼°¸¤Ë¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
»ä¤ÏËèÄ«¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÄã»éËÃÆý¤òÃí¤¤¤À¡¢ÃúÇ«¤È¿¿µÕ¤ÎÂ¨ÀÊ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ç¤¹¡£Äã»éËÃÆý¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤ò»È¤¦¤Î¤ÇÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÈµíÆý¤ÎÇÛÊ¬¤âÅ¬Åö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ì¤¹¤®¤¿¤ê¥ß¥ë¥¡¼¤¹¤®¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢µíÆý¤Î¼ïÎà¤äÇÛÊ¬¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ò°û¤á¤¿Ä«¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Ê¤µ¤ó¤Ï¤ª²È¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÅìµþÅÔ 40ºÐ ½÷À¡Ë
¥¢¥¤¥Ê¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡ª 40ºÐ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢»Å»öÁ°¤ÎË»¤·¤¤Ä«¤Ë°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Â¨ÀÊ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ê¤Î¤Ç»ä¤â¤è¤¯ºî¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤¬°û¤á¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¡Öº£Æü¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡ÖÌÀÆü¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ä¤í¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¤Í¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
»ä¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤Ï¡Ö¶âÍËÆü¤òÌÜ°ìÇÕ³Ú¤·¤à¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£Ê¿Æü5Æü´ÖÆ¯¤¤¤¿¤é¡¢¶âÍË¤ÎÌë¤«¤é¤Ï¤·¤ã¤®»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Í§Ã£¤È¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢µ¢Âð¤Ï24»þº¢¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¶âÍËÆü¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê»õ¤òËá¤¡¢¤ªÉô²°¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÝ½ü¡£26»þ¡£¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖN¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Î¡ÖTHE LAST PIECE¡×¤ò´Ñ¤Æ¡¢29»þ¡£
¶õ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤ëº¢¡¢Ì²µ¤¤â¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÌÜ¤¬ÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë¤Æ¶âÍËÆü¤¬½ªÎ»¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¡¢Ì²µ¤¤Ë¹³¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÌë¤òËþµÊ¤¹¤ë¡£1Æü¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 24ºÐ ½÷À¡Ë
¥¢¥¤¥Ê¡§¤¢¤Ê¤¿¡¢µ¤¹ç¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡© ÉáÄÌ¤Ï3¤Ä¤â1Æü¤Ç´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡£¤¹¤´¤¤¤Í¡ª ¤¢¤Ê¤¿¤Î·ò¹¯¤ò´ê¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Í¡£¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤À¤Í¡£»ä¤â¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤òËè²ó´Ñ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12724
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Åì¼Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë ¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î¡Ö¤Û¤Ê¡¢¤Þ¤¿¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË18¡§00¡Á18¡§30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://tfm.co.jp/honamata/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@honamata_tfm https://x.com/honamata_tfm
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12724
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Åì¼Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë ¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î¡Ö¤Û¤Ê¡¢¤Þ¤¿¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË18¡§00¡Á18¡§30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://tfm.co.jp/honamata/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@honamata_tfm https://x.com/honamata_tfm