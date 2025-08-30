快適な履き心地とミニマルデザイン！【プーマ】のデイリースニーカーで毎日を軽やかに！Amazonで販売中！
シンプルさが際立つ！【プーマ】のコート系スニーカーで大人の足元を軽快に彩ろう、Amazonで販売中！
ワントーンでまとめたミニマルなルックスのプーマVコートバルクEBスニーカー。 さり気なくブランドらしさをアピールするディテールが程よいアクセントになっている。様々なスタイリングにマッチするノームコアなデザインは、デイリーのオールラウンダーとして大活躍。SoftFoam+クッションインソールや、グリップ力の高いラバーソールが叶える安定感のある履き心地も見逃せない。
ブランドを象徴するラインを配したミニマルなデザインで、幅広いスタイルに合わせやすい仕上がりになっている。
SoftFoam+インソールとラバーソールの組み合わせで、安定感とクッション性を両立している。
約320gの軽量設計で、長時間歩いても足への負担を軽減できる仕様になっている。
ローカットデザインとレースアップ仕様で、すっきりとしたシルエットとフィット感を実現している。
