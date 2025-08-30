俳優の三浦友和（73）が30日放送のニッポン放送「とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）にゲスト出演。妻・百恵さん（66）が日本武道館での伝説の引退コンサートで使用した“白いマイク”の秘話を明かす場面があった。

「名優・三浦友和を作った役者たち」として三船敏郎さん、志村喬さんを挙げ、続けて「西部警察」で共演した渡哲也さんの名前を挙げた三浦。「先輩の俳優さんはみんな、自分で年を重ねるごとにますます尊敬していて、もうお亡くなりになられた方たくさんいますけども、実際に共演させていただいて、“あ、この人すごいなあ”って。“男が惚れるってこういうことだな”と思ったのは渡哲也さんです」と明かした。

「『西部警察』って、僕は10ヶ月しか出てないですけども、石原裕次郎さんはその時はそんなに出番がなかったんです。だから僕が一番接してたのは渡さんで、いつもご一緒させていただいて」と回顧。「もうロケに行ったら毎晩のように渡さんの部屋に集まって、レギュラーが全員、っていう時代だったですね。だから渡さんのみなさんが持ってるイメージ、そのままの方なんですけど、それ以外にもとても面白いところがあったり、ちょっとだらしない部分もあったりとかして。そういうとこ含めてみんなすごく魅力的な方なんですよ」と話した。

渡さんと同世代で、親交があったというパーソナリティーのフリーアナウンサー・徳光和夫が「人として魅力があります。歌なんか歌いませんでした？」と聞くと、三浦も「ギターを誰か持ってると、必ずみんなで合唱したりなんかしてましたね」と懐かしんだ。

「うちに来ていただいたことも1度あって」と三浦家に遊びにきたこともあると告白。「その時はもうずっと歌っていただきました。舘（ひろし）さんも一緒に来られて。2人でずっと歌ってました」と話した。

そんな中、徳光が「渡さんにプレゼントされたってお話伺いましたけど、三浦家から」と質問。三浦は「ああ、妻の一番最後のコンサート、武道館の時の白いマイクをプレゼントしてますね」と明かした。

これには、徳光も「え？最後のマイクをプレゼントしちゃったんですか？」と驚き。三浦は「白いマイク2本あるんですよ。あとゴールドもあって、ネイビーもあって、普通のマイクもあって、それはシーンごとに変わっていくマイクで。で、白いのが2本で、1本は今うちにあります。それが本当に最後のマイクかどうかはわかりません」と笑った。