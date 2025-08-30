ECU¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥££Ú¤ò¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡ª¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ª¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÉÍ¾¾¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥Ç¥â¥«¡¼RZ34¤ÏÃ¯¤â¤¬¼æ¤«¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤À¤Ã¤¿
ECU¥Á¥å¡¼¥ó¤ÇÊÌ¥â¥Î¤Ë²½¤±¤¿Z¤ò»î¤¹
¡¡Á°²ó¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ª¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÉÍ¾¾¡Ê°Ê²¼SAÉÍ¾¾¡Ë¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ê°Ê²¼ECU¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÎëÌÚ±ÑÆó»á¤Î¤ªÏÃ¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¼ÂºÝ¤ËÎëÌÚ»á¤¬¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿RZ34¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤¬¤É¤ó¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤«¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËÜÂê¤È¤Ê¤ëECU¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎÏÃ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢SAÉÍ¾¾RZ34¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°ÉôÊ¬¤ò¤Þ¤º¤Ï¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥óÀ½¤Î¥¨¥¢¥í´Ø·¸¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¡£¤È¤¯¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤ÏASM¤ÈSAÉÍ¾¾¤¬¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿¥É¥é¥¤¥«¡¼¥Ü¥óÀ½¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¡¢½ãÀµ¤Î11.1kg¤ËÂÐ¤·¡¢7.9kg¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡£Î¢Â¦¤òÇÁ¤±¤Ð¡¢±«¤ÎÆü¤Ë¥¨¥¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤«¤é¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¿å¤ò¤¦¤Þ¤¯½¸¤á¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼Â¦¤ËÆ¨¤¹¿åÏ©¤Þ¤Ç¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬ºî¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯Ì¥ÎÏÅª¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¡¢¥ì¥¶¡¼¤ä¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥¨¡¼¥É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Á´¶¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¤Þ¤ï¤ê¤ÏHKS HIPERMAX S¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç³«È¯¤·¤¿GATE SPEC¤òÅêÆþ¡£³«È¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÌÚ²¼¤ß¤Ä¤Ò¤í»á¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ë°Â¿´´¶¤äÏ©ÌÌÄÉ½¾À¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È12¥¥í¡¢¥ê¥ä11¥¥í¤ÎÀßÄê¤È¤Ê¤ë¡£¸º¿êÎÏ¤Ï40ÃÊ³¬¤ÎÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ë¡¼¥É¥ë¤òÀèºÙ¤ê¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¡£¸º¿êÎÏ¤ò´Ë¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥á¥¤¥ó¥Ð¥ë¥Ö¤¬»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ½Å»ë¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸º¿ê¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ð¥ó¥×¥é¥Ð¡¼¤ò¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Á¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¤Ê¥Ð¥ó¥×¥é¥Ð¡¼¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ó¥×¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤È¤¤Ë¥¬¥Ä¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥ê¥ä¥á¥ó¥Ð¡¼¥Ö¥Ã¥·¥å¤Î²¼Â¦¤Î¤ß¤Ë¥«¥é¡¼¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤ËË½¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¥»¥Ã¥È¡£¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¡¼¥à¤Îº¬ËÜ¤Î¥Ö¥Ã¥·¥å¤â¥è¥ì¤ë¤¿¤á¥Ô¥í¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Î¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥ÈÊÑ²½¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
Â¤Þ¤ï¤ê¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤·
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥¤ÏÌÚ²¼¤ß¤Ä¤Ò¤íÁª¼ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëG-max Pad¤ÈSAÉÍ¾¾¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È2¥Ô¡¼¥¹¡¢¥ê¥ä1¥Ô¡¼¥¹¥í¡¼¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Æ¥ó¥á¥Ã¥·¥å¥Ö¥ì¡¼¥¥é¥¤¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤Î³ÈÂç¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥¤¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥¯¥é¥Ã¥Á¤ÏATSÀ½¤ËÊÑ¹¹¡£¥«¡¼¥Ü¥ó¤È¥á¥¿¥ë¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÂÂÚ»þ¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£LSD¤âATSÀ½¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¤Ç¡¢¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Ï¹â¤¯¤¹¤ë¤¬¥«¥à³Ñ¤Ï¹â¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ïº£²ó¤ÎËÜÂê¤È¤Ê¤ëECU¥Á¥å¡¼¥ó¤À¡£HKSÀ½¤Î¥¥ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÊÑ¹¹¤·¤¿ÇÓµ¤·Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¯¥Ñ¥ï¡¼¤Ç500ÇÏÎÏ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÁÀ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¡£¥Ö¡¼¥¹¥È¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÍÑ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤«¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢0.8¡¢1.0¡¢£±.2¡¢1.4¥¥í¤Î4ÃÊ³¬Ä´À°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊRZ34¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁö¤é¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤º´¶¿´¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬¥ê¥Ë¥¢¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ÎÆ§¤ß»Ï¤á¤ÇÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤¹¤®¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦ÆÃÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ§¤ó¤À¤éÆ§¤ó¤À¤À¤±¥È¥ë¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¤òÀÚ¤ì¤Ð¥¹¥Ñ¥Ã¤È¶îÆ°¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤ì¡¢¥·¥Õ¥ÈÁàºî¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥´¶¿¨¡£
¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¥À¥ó¥Ñ¡¼¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥·¥ã¥é¥·¥ã¥é¤È¤·¤¿¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥«¡¼ÆÈÆÃ¤Î²»¤òÈ¯¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤âÌ£¤À¤Èµö¤»¤ëÈÏ°ÏÆâ¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥·¡¼¤â¤Þ¤¿µ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¡£¸º¿êÎÏ¤ò°ú¤Äù¤á¤º¤Ë¾è¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÀÚ¤ê»Ï¤á¤«¤é¥ê¥Ë¥¢¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂÐ¤·¤ÆÁ¥¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ê¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾è¤êÌ£¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹¥´¶¿¨¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¥°¥Ã¤È¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥ä¤¬¥è¥í¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¤Ë¾è¤»¤Æ¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¿´ÃÏ¤¤¤¤¡£¤è¤¦¤ä¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¥¯¥ë¥Þ¤È¤¬ÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ê¤é°Â¿´¤·¤ÆÆ§¤á¤½¤¦¤À¤È¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¥Ö¡¼¥¹¥È1.4¤ò¾¯¤·¤À¤±ÂÎ¸³¡£¤¹¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥È¥ë¥¯´¶¤Ç¡¢¥ê¥Ë¥¢¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¤ËÁ°¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¹Ô¤¯´¶³Ð¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌÌÇò¤¤¡ª¡¡¤¿¤À¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÆÃÀ¤â¤¢¤ê¡¢¹â²óÅ¾°è¤Ë¤Ê¤ë¤È¿¤Ó´¶¤Ï¤ä¤äÇö¤Þ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£Â®¤µ¤òÆÀ¤ë¤Ê¤éÁá¤á¤Î¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»î¤·¤Ë¤Û¤«¤Î¥Ö¡¼¥¹¥È¤âÁª¤ó¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¤â¤Ã¤È¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ö¡¼¥¹¥È1.0¾õÂÖ¡£¥ì¥Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤Î¿¤Ó´¶¤¬¤È¤Ë¤«¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤¯¡¢¤É¤ÎÎÎ°è¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¢¥¯¥»¥ë¤¬¥ê¥Ë¥¢¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤¬´ò¤·¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Áö¹Ô¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ãÀµ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ä¥¢¥×¥ê¤ÇÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎECU¤ÏÌÌÇò¤¤¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£