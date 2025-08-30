◾️JAPAN 1st EP『i-dle』

2025年10月3日（金）発売

Preadd / Presaveリンク：https://i-dlejp.lnk.to/idlejpep

CD商品購入リンク：https://i-dlejp.lnk.to/1stEP_i-dle

▲初回限定盤

▲配信・通常盤

▲ポスター盤

◆トラックリスト

M1.どうしよっかな ★リード曲

M2.Invincible

M3.愛せなかった世界へ永遠にじゃあね

M4.傷つくのは嫌いだから ※Fate (Japanese ver.)

M5.Queencard (Japanese ver.)

◆i-dle JAPAN 1st EP「i-dle」Apple Music / Spotify事前予約キャンペーン

・Pre-add / Pre-saveとは？

Apple Music の Pre-add、SpotifyのPre-saveは、配信前のアルバムやシングルを事前に予約できる機能です。

事前にPre-add/Pre-seveをしておくと、配信開始後に自身のライブラリやプレイリストに自動で追加されます。

・応募期間

2025年8月30日（土）18:00〜10月2日（木）23:59

※上記の応募期間以外はご応募いただけません。

※Apple Music・Spotifyでの特典内容は同一となります。

※時間帯によっては（締切間近は特に）、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご応募ください。

・応募方法

Pre-add / Pre-save：https://i-dlejp.lnk.to/idlejpep

○Apple Music

1.「https://i-dlejp.lnk.to/idlejpep」にアクセスしてください。

2.Apple Music「Pre-add」をタップしてください。

3.規約にご同意いただき、サービスにログインしてください。

4.Thank Youメッセージが表示されたら「i-dleスペシャル画像」をダウンロードいただけます

○Spotify

1.「https://i-dlejp.lnk.to/idlejpep」にアクセスしてください。

2.Spotify「Pre-save」をタップしてください。

3.規約にご同意いただき、サービスにログインしてください。

4.Thank Youメッセージが表示されたら「i-dleスペシャル画像」をダウンロードいただけます

◆フィジカル商品形態・仕様

○Limited Edition Ver.

品番：WPCL-13711 価格：3,600円（税込）

・68P写真集

・トレーディングカード（Limited Edition Ver. 全5種より1種封入）

・ロゴステッカー封入

○Poster Ver.

品番：WPCL-13710 価格：2,500円（税込）

・Poster（全5種のうちランダム1種）

・トレーディングカード（Poster Ver. 全5種より1種封入）

・ロゴステッカー封入

○Jewel Ver.

品番：WPCL-13709 価格：2,000円（税込）

・トレーディングカード（Jewel Ver. 全5種より1種封入）

・ロゴステッカー封入

○＜Warner Music Store Edition＞ ※Poster Ver. 5枚セット受付中

価格：12,500円（税込）

◆先着購入者特典

NEVERLAND JAPAN SHOP：ユニットトレーディングカード＜NEVERLAND JAPAN Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）

Warner Music Store：ユニットトレーディングカード＜Warner Music Store Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）

mu-mo SHOP：トレーディングカード＜mu-mo SHOP Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）

タワーレコード：トレーディングカード＜タワーレコード Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）

HMV：トレーディングカード＜HMV Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）

応援店：トレーディングカード＜応援店 Ver.＞（全5種のうち1種ランダム）

Amazon.co.jp：メガジャケ（各ジャケット写真絵柄）

楽天ブックス：アクリルキーホルダー（全5種のうち1種ランダム）

セブンネットショッピング：アクリルバッジ（全5種のうち1種ランダム）

TSUTAYA （店舗のみ）：ポスター（集合写真）

※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。

◆抽選企画

○オフラインイベント&プレゼント企画

対象のCDショップ・ECサイトにてJAPAN 1st EP「i-dle」をご予約でオフラインイベント＆プレゼント企画にご応募いただけます。応募方法はCDショップ、ECサイトによってそれぞれ異なりますので、オフィシャルサイトをよく読んでご応募ください。

○イベント開催日程・場所

2025年10⽉6⽇（月）東京会場（某所）

2025年10月20日（月）大阪会場（某所）

A賞：メンバー指定個別サイン会 合計500名様

B賞：メンバー指定個別2ショットチェキ撮影会 合計200名様

C賞：メンバー指定個別ハイタッチ会 合計1,000名様

D賞：直筆サイン入り団体ワイドチェキ 10名様

○応募期間

2025年8月26日（火）10:00〜2025年9月16日（火）23:59

当選発表：2025年9月22日（月）18:00頃

URL：https://wmg.jp/idle/news/90206/