【『家事ヤロウ!!!』レシピ】中まで味が染みて激うま！土井善晴が教える「醤油ご飯の焼きおにぎり」

毎回紹介されるお手軽ですぐにマネしたくなるお料理レシピが大人気の『家事ヤロウ!!!』。

放送に合わせてレシピや家事の情報が更新される公式Instagramは、じつに280万人以上（2025年8月時点）のユーザーにフォローされています。

8月26日（火）に放送された『家事ヤロウ!!!』に、料理界のレジェンド・土井善晴さんが再登場。誰もが抱える料理のお悩みにズバリ答えていく「料理のお悩みスッキリ解決！土井善晴7つの答え」と題した企画が行われました。

ゲストは、『しあわせな結婚』の主演・阿部サダヲさんとヒロイン・松たか子さん。2人が“土井流レシピ”に果敢に挑戦し、そのおいしさを堪能しました。

今回は、焼きおにぎりを自宅で作るのが難しいという視聴者の声に応えるべく、土井さんが伝授した「醤油ご飯の焼きおにぎり」のレシピを紹介しましょう。

＜材料＞

米2カップ

水洗い米と同量

醤油大さじ3

＜作り方＞

・醤油ご飯

米は洗ってザルにあげ、30〜40分程おいて洗い米に。炊飯器の釜に洗い米、水、醤油を加えて炊きます。

【映像】中まで味が染みて激うま！土井善晴が教える「醤油ご飯の焼きおにぎり」

・おにぎり

茶碗にご飯をよそって、ふきんにとり、軽く握ってまな板にとります。

【POINT】サラシのふきんとお茶碗を水で濡らしておく！

手に醤油をつけてにぎり、まな板にとりして。

【POINT】軽くにぎりまな板に転がして水分を逃がす

濡らした手に直接醤油をつけて形を整えます。

・焼きおにぎり

トースターの板にオーブンペーパーをしいておむすびを乗せて、焼き色がつくまで焼いたら完成です！

醤油ご飯を握ることで味が染みない問題を根本的に解決できるこのレシピ！

松さんは「ん〜おいしい」と感動していました。