J3福島がクラブエンブレム変更を発表「よりシンプルでシンボリックに表現しました」
J3の福島ユナイテッドFCは30日、クラブエンブレムの変更を発表した。新クラブエンブレムは2026-27シーズンから使⽤開始となる。
クラブはエンブレム変更の経緯について、公式サイトで次のように説明した。
「当クラブは東⽇本⼤震災からの復興の象徴として、ファン、サポーター、パートナー、そして地域のみなさまと共に歩みを進めてまいりました」
「2026年、クラブは創⽴15周年という節⽬を迎えます。同時にJリーグのシーズン移⾏など、⼤きな変化の時を迎えようとしています」
「新スタジアムのコンセプトも決定し、⼤きな転換期を迎えるにあたり、これまでの歴史とアイデンティティーを継承し、新たな未来を描くためにリブランディングを進めることを決意いたしました」
「その⼀環として、このたびクラブエンブレムを変更いたします。これからも福島の地と共に歩み、より多くの⽅々に愛されるクラブを⽬指してまいります」
新クラブエンブレムのデザインも公開し、コンセプトに関して「先代エンブレムのモチーフであるフェニックスを踏襲し、よりシンプルでシンボリックに表現しました。フェニックスは炎の中で再⽣し、永遠に⽣き続ける存在であり、その姿はクラブの不屈の精神を象徴しています」と紹介した。
クラブエンブレム変更をお知らせいたします。— 福島ユナイテッドFC (@fufc_staff) August 30, 2025
当クラブは東⽇本⼤震災からの復興の象徴として、ファン、サポーター、パートナー、そして地域のみなさまと共に歩みを進めてまいりました。
2026 年、クラブは創⽴ 15…