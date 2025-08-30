神戸vs横浜FM スタメン発表
[8.30 J1第28節](ノエスタ)
※19:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
MF 25 鍬先祐弥
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 27 エリキ
控え
GK 21 新井章太
DF 15 本多勇喜
DF 57 R. Irie
MF 2 飯野七聖
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 30 山内翔
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
吉田孝行
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 16 加藤蓮
DF 25 鈴木冬一
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
MF 23 宮市亮
MF 37 ジョルディ・クルークス
FW 48 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 33 諏訪間幸成
MF 18 オナイウ情滋
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 41 松村晃助
MF 45 ジャン・クルード
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫
