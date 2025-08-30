【新潟記念】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『馬体重520キロ以上、キングカメハメハ記念、牝馬は大苦戦！』



【動画】新潟記念（GIII）とみチョイ｜https://youtu.be/wNpDUnw-JMk

テレビ東京・冨田有紀アナから『第61回新潟記念（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！

『第61回新潟記念（GIII）』

2025年8月31日（日）3回新潟4日 発走時刻：15時45分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 ブレイディヴェーグ （牝5 津村明秀)

1-2 シェイクユアハート （牡5 古川吉洋)

2-3 グランドカリナン （牡5 大野拓弥)

2-4 ナムラエイハブ （牡4 吉田隼人)

3-5 バレエマスター （牡6 菊沢一樹)

3-6 クイーンズウォーク （牝4 川田将雅)

4-7 ダノンベルーガ （牡6 佐々木大輔)

4-8 サスツルギ （セ5 野中悠太郎)

5-9 ディープモンスター （牡7 菅原明良)

5-10 シンリョクカ （牝5 木幡初也)

6-11 コスモフリーゲン （牡5 柴田大知)

7-13 アスクドゥポルテ （牡5 石川裕紀人)

7-14 アスクカムオンモア （牡4 戸崎圭太)

8-15 エネルジコ （牡3 C.ルメール)

8-16 ヴェローチェエラ （牡4 丸山元気)

8-17 リフレーミング （牡7 石橋脩)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





