[8.30 J3第25節](カンセキ)

※19:00開始

主審:瀬田貴仁

<出場メンバー>

[栃木SC]

先発

GK 1 川田修平

DF 3 大森博

DF 25 岩崎博

DF 88 内田航平

MF 8 福森健太

MF 10 五十嵐太陽

MF 11 青島太一

MF 18 川名連介

MF 47 吉野陽翔

MF 81 中野克哉

FW 32 太田龍之介

控え

GK 27 丹野研太

DF 5 森璃太

DF 22 高橋秀典

DF 37 木邨優人

MF 4 佐藤祥

MF 80 オタボー・ケネス

FW 7 棚橋尭士

FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェク

FW 29 矢野貴章

監督

小林伸二

[奈良クラブ]

先発

GK 15 岡田慎司

DF 3 澤田雄大

DF 5 鈴木大誠

DF 16 奥田雄大

DF 32 ユ・イェチャン

MF 7 田村亮介

MF 8 堀内颯人

MF 14 中島賢星

MF 23 岡田優希

MF 25 神垣陸

FW 11 百田真登

控え

GK 51 関沼海亜

DF 2 田頭亮太

DF 13 都並優太

MF 10 山本宗太朗

MF 17 田村翔太

MF 20 國武勇斗

MF 41 森田凜

MF 70 川谷凪

FW 24 山本駿亮

監督

小田切道治