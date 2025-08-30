栃木SCvs奈良 スタメン発表
[8.30 J3第25節](カンセキ)
※19:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
DF 88 内田航平
MF 8 福森健太
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 47 吉野陽翔
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 22 高橋秀典
DF 37 木邨優人
MF 4 佐藤祥
MF 80 オタボー・ケネス
FW 7 棚橋尭士
FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェク
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 16 奥田雄大
DF 32 ユ・イェチャン
MF 7 田村亮介
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 23 岡田優希
MF 25 神垣陸
FW 11 百田真登
控え
GK 51 関沼海亜
DF 2 田頭亮太
DF 13 都並優太
MF 10 山本宗太朗
MF 17 田村翔太
MF 20 國武勇斗
MF 41 森田凜
MF 70 川谷凪
FW 24 山本駿亮
監督
小田切道治
