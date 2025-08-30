京都vs岡山 スタメン発表
[8.30 J1第28節](サンガS)
※19:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
MF 16 武田将平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 14 原大智
FW 27 山田楓喜
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
DF 22 須貝英大
MF 29 奥川雅也
MF 48 中野瑠馬
MF 88 グスタボ・バヘット
FW 31 平賀大空
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 8 江坂任
MF 19 岩渕弘人
MF 24 藤田息吹
MF 39 佐藤龍之介
MF 41 宮本英治
MF 88 柳貴博
FW 99 ルカオ
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 15 工藤孝太
MF 14 田部井涼
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 33 神谷優太
MF 50 加藤聖
FW 22 一美和成
FW 98 ウェリック・ポポ
監督
木山隆之
