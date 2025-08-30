岐阜vs琉球 スタメン発表
[8.30 J3第25節](長良川)
※19:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 20 加藤慎太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 16 西谷亮
MF 28 箱崎達也
MF 39 泉澤仁
FW 9 ドゥドゥ
FW 29 川本梨誉
控え
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 5 石田崚真
MF 7 中村仁郎
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
FW 18 山谷侑士
FW 25 ブヴィク・ムシティ・オコ
FW 27 横山智也
監督
石丸清隆
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 14 鈴木順也
DF 28 津覇実樹
MF 10 富所悠
MF 13 岩本翔
MF 15 荒木遼太
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 23 曽田一騎
FW 89 高木大輔
控え
GK 50 川島康暉
DF 22 大和優槻
DF 37 後藤田亘輝
MF 7 茂木駿佑
MF 8 岩渕良太
MF 11 石浦大雅
MF 55 幸喜祐心
FW 9 浅川隼人
FW 39 庵原篤人
監督
平川忠亮
