【中京2歳S】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『7月・8月デビュー組、ロードカナリア産駒、松山騎手と高杉騎手』



【動画】中京2歳ステークス（GIII）とみチョイ｜https://youtu.be/zqssK-RGsk4

テレビ東京・冨田有紀アナから『第1回中京2歳ステークス（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！

『第1回中京2歳ステークス（GIII）』

2025年8月31日（日）4回中京4日 発走時刻：15時35分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 タマモイカロス （牡2 田口貫太)

2-2 マイケルバローズ （牡2 岩田望来)

3-3 アイルトン （牡2 団野大成)

4-4 キャンディード （牡2 北村友一)

4-5 エンヴィーミー （牝2 松若風馬)

5-6 コラルリーフ （牝2 西塚洸二)

5-7 スターアニス （牝2 松山弘平)

6-8 パープルガーネット （牝2 吉村誠之助)

6-9 セイウンアインス （牝2 今村聖奈)

7-10 シュテフィ （牝2 岩田康誠)

7-11 ナムラドロン （牡2 菱田裕二)

8-12 フレンドモナコ （牡2 秋山稔樹)

8-13 ジュジュドール （牝2 高杉吏麒)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





