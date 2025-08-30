【中京2歳S】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『7月・8月デビュー組、ロードカナリア産駒、松山騎手と高杉騎手』
【動画】中京2歳ステークス（GIII）とみチョイ｜https://youtu.be/zqssK-RGsk4
テレビ東京・冨田有紀アナから『第1回中京2歳ステークス（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！
『第1回中京2歳ステークス（GIII）』
2025年8月31日（日）4回中京4日 発走時刻：15時35分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 タマモイカロス （牡2 田口貫太)
2-2 マイケルバローズ （牡2 岩田望来)
3-3 アイルトン （牡2 団野大成)
4-4 キャンディード （牡2 北村友一)
4-5 エンヴィーミー （牝2 松若風馬)
5-6 コラルリーフ （牝2 西塚洸二)
5-7 スターアニス （牝2 松山弘平)
6-8 パープルガーネット （牝2 吉村誠之助)
6-9 セイウンアインス （牝2 今村聖奈)
7-10 シュテフィ （牝2 岩田康誠)
7-11 ナムラドロン （牡2 菱田裕二)
8-12 フレンドモナコ （牡2 秋山稔樹)
8-13 ジュジュドール （牝2 高杉吏麒)
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
