²¬ÅÄ·ë¼Â¤¬¿·º§É×¤Ë¤Î¤í¤±¤Þ¤¯¤ê¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÉôÎà¡×¡ÖÂº¤¤¡× ¥Ê¥¤¥Ê¥¤²¬Â¼¤¬Ãí°Õ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ·ë¼Â¤¬£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë½Ð±é¡££´·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¤Î¤í¤±¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤Î¥Î¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦ÀÐÅÄÌÀ¤«¤é¡Ö¤À¤ó¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿²¬ÅÄ¤Ï¡ÖÈþÍÆ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¯¾å¤Ç¡¢¤¢¤È»ä¤¬º£¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃËÀ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÈþÇò¤Ç¤¹¤Í¡£Çò¤¤¤·¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤À¤·¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡£»ý¤Á¾å¤²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È´é¤òÀÖ¤é¤á¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤èÁ´Á³¡×¤ÈÂ¥¤¹¤È¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¢¡¢Âº¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤»×¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡²¬Â¼¤¬¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤¦¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¥¥ì¥¤¤Ê¿Í¤ä¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¥¥ì¥¤¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÉôÎà¡Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ì¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤è¤ê¤â¡×¤È¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤ÇÂè°ì°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î¥Û¥á¤Ã¤×¤ê¤Ë²¬Â¼¤Ï¡Ö¡Ø¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÉôÎà¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù¤Ï¤¤¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤·¤¿¤¬¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÊý¤¬±ø¤ì¤Æ¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¼áÌÀ¡£²¬Â¼¤Ë¡Ö¸À¤¤Êý¥Ø¥ó¤ä¤Ç¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«Çò¤¯¤Æ¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¤Æ¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÇÈ¯¸÷¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤«¤é¡Ö¤½¤Î»þ¡Ø¹¥¤¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ø¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¿Í½é¤á¤Æ¤À¤Ê¡Ù¡ØÀäÂÐÈà½÷¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¡Ø¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´í¤Ê¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ìµ¤¤Ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¤Ò¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶á´ó¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²õ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¤è¤¦¸À¤¦¤ï¡£¥Þ¥¸¤ÇË«¤á¤ë¤À¤±Ë«¤á¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¤¢¤¤ì´é¤À¤Ã¤¿¡£