関東や東海中心に災害レベルの暑さ…埼玉や三重では最高気温が40℃超えに　あすも異例の残暑で名古屋や岐阜など東海中心に災害級の暑さ予想

30日は関東や東海を中心に災害レベルの暑さになりました。

40度を観測した地点も複数出るなど、週明けには9月というのに各地で記録ずくめの残暑が続いています。

30日は上空の暖気やフェーン現象の影響で、約3週間ぶりに猛暑日が200地点を超えました。

三重県・桑名市では40.5度まで上がり、観測史上1位を更新しました。

街の人は「（Q.きょうは桑名市が日本で一番暑いらしいですよ）え！すごいですね！日本で一番！すごいよね」「（Q.40.5度だそうです）えー！どうりで。汗止まらへんもんね。痛い、痛い。もう皮膚が痛い」と話していました。

また、埼玉県では鳩山町で40.3度、熊谷市で40.2度を観測。

関東としては過去最も遅い時期の40度超えとなり、災害級の暑さとなりました。

東京都心でも38.5度を観測し2025年一番の暑さとなり、8月末としては記録的な高温となりました。

31日も各地で異例の残暑が続き、愛知・名古屋市で40度、岐阜市で39度と東海を中心に災害級の暑さとなりそうです。

そのほか、大阪市、京都市、山梨県・甲府市などで38度と予想されています。

9月に入っても厳しい残暑が続く見込みで、引き続き熱中症に警戒が必要です。