元バレー日本代表・栗原恵、0歳息子とのプール満喫ショット公開「初めての表情をたくさん見ることができて」
【モデルプレス＝2025/08/30】元バレーボール女子日本代表のエースで、現在はスポーツキャスター、モデル、タレントとしても活躍する栗原恵が8月30日、自身のInstagramを更新。息子とのプールショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】栗原恵、0歳息子を顔出し プール満喫ショット
栗原は「全力で楽しんだ夏！！海にプールに花火に祭り」と夏を満喫していることを報告。「息子の初めての表情をたくさん見ることができて母ちゃん大満足」と喜びを明かした。写真には、息子と一緒にプールに入り、笑顔を見せる栗原の姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「素敵な親子」「癒やされる」「息子さん可愛い」「幸せそうでほっこり」といったコメントが寄せられている。
栗原は2024年9月18日に自身のInstagramを通じ、モデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚と第1子の妊娠を発表。同年12月22日に自身のInstagramで第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
