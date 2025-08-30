なにわ男子・大西流星、まつ毛メイクの秘密告白 テレビ＆ライブでの違い明かす「光が上から来てるから」
【モデルプレス＝2025/08/30】テレビ朝日系「なにわ男子の逆転男子」（毎週土曜ひる3時30分〜）が、8月30日に放送された。なにわ男子の大西流星が、メイクの秘密を明かした。
【写真】なにわ男子・大西流星、美人女優とキス寸前
ライブツアー「なにわ男子 LIVE TOUR 2025 BON BON VOYAGE」を行っているなにわ男子。この日はお笑いコンビ・コットンが、7月29日横浜アリーナ公演の最終日寸前の楽屋に潜入。ライブ直前のメンバーたちの姿をスクープした。
メイクアップ中の楽屋では、道枝駿佑と大西に遭遇。道枝はメイクさんにヘアスタイルなどを整えられながら、メイク中は「音楽聴きながら動画見たりとか…」と気分をあげるようにしているのだという。コットンからの「先輩の曲で一番テンション上がる曲は」という質問には「一番難しい質問だな…」と考える様子を見せるも、すぐに「Hey! Say! JUMPさんの曲とか一番テンション上がりますね。憧れでもありますし」と笑顔を見せた。
その横で、ヘアセットをしてもらいながらメイクをしていた大西。「自分でメイクしてます、顔は」と、ライブでもテレビ出演でも、メイクは自分で行っているのだという。また、テレビとライブではメイクも変えているそうで、テレビでは「まつ毛とか、こんなしっかり生えてない気がする」と口に。テレビでは「光が上から来てるから、まつげが元々長いんで影になっちゃうから…そことか計算しながらわざと上げて」と照明の角度を考えてまつ毛メイクを変えていると説明。この日はライブのためまつ毛はふさふさの長めメイク。コットンの2人は「プロだ」「鬼プロじゃん！」と感嘆の声をあげていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】なにわ男子・大西流星、美人女優とキス寸前
◆道枝駿佑、ライブ前のテンションを上げる曲とは
ライブツアー「なにわ男子 LIVE TOUR 2025 BON BON VOYAGE」を行っているなにわ男子。この日はお笑いコンビ・コットンが、7月29日横浜アリーナ公演の最終日寸前の楽屋に潜入。ライブ直前のメンバーたちの姿をスクープした。
◆大西流星、メイクの秘密を明かす
その横で、ヘアセットをしてもらいながらメイクをしていた大西。「自分でメイクしてます、顔は」と、ライブでもテレビ出演でも、メイクは自分で行っているのだという。また、テレビとライブではメイクも変えているそうで、テレビでは「まつ毛とか、こんなしっかり生えてない気がする」と口に。テレビでは「光が上から来てるから、まつげが元々長いんで影になっちゃうから…そことか計算しながらわざと上げて」と照明の角度を考えてまつ毛メイクを変えていると説明。この日はライブのためまつ毛はふさふさの長めメイク。コットンの2人は「プロだ」「鬼プロじゃん！」と感嘆の声をあげていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】