ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ÇÅÜ¹æ¡Ö¼¤á¤í¡ª¡×¤Ë¤Î¤±È¿¤ë¡¡Ê¼¸Ë¸©ÉñÂæ¤Î±Ç²èÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ
Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡Ê47¡Ë¤¬30Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¡Ö´ØÀ¾¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡ÁîÒ¡Ê¤â¤í¤ß¡Ë¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Á¡×¡Ê¼Ä¸¶Å¯Íº´ÆÆÄ¡¢10·î10Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¼ç±é¤ÎµÆÀîÎç¡¢¼Ä¸¶´ÆÆÄ¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÂè1¼¡»º¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡£Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¤òÉñÂæ¤ËÃ¸Ï©Åç¤Çºî¤é¤ì¤ëÆüËÜ¼ò¤ÈÊ¼¸Ë¸©¤òÂåÉ½Åª¤Ê»ºÃÏ¤È¤¹¤ë¼òÊÆ¡Ö»³ÅÄ¶Ó¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¿Í¡¹¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÀº¿À¤È¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ä³ëÆ£¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥í¥±¤ÏÊ¼¸Ë¸©Æâ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÁ°¤Ë¤Ï´ØÀ¾¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î³°¤ÇµÇ°»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢ºØÆ£»á¤ÏµÆÀî¤é¤è¤ê¤âÀè¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖºØÆ£¤µ¤ó¤ä¡×¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ºØÆ£»á¤ÏÊÒ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤¿¡£
Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î²¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿·²½°¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤«¤é¡Ö¼¤á¤í¡ª¡×¤ÈÅÜÀ¼¤¬Èô¤Ö¤È¡¢ºØÆ£»á¤Ï°ì½Ö¡¢¤Î¤±È¿¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤Î¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºØÆ£»á¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸©À¯¤Îº®Íð¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËüÇî²ñ¾ì¤ÇÍ½ÁÛ³°¤Î¡ÈÀöÎé¡É¤ò¼õ¤±¤¿ºØÆ£»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¡©¡¡ÎäÀÅ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢¼òÂ¤¤ê¤òÉñÂæ¤ËÊÆºî¤ê¡¢¼òÂ¤¤ê¤Î±Ä¤ß¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢¤¿¤¤¤Ø¤óÊ¼¸Ë¸©¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»º¶È¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©Æâ¤ÎÂè1¼¡»º¶È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÃÏÊý¤Ï¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¡¢»º¶È¤¬¸·¤·¤¤Ãæ¤Ç¡¢±Ç²è¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£