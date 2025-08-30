はじめしゃちょー結婚、お相手は一般女性で「妻の詮索しないで」 芸能活動していないと強調
大人気YouTuberのはじめしゃちょーが、自身のYouTubeチャンネルを更新し、一般女性と結婚したことを報告した。お相手が一般女性ということで、「妻の詮索しないで」と呼びかけた。
【動画】奥さん背が小さい！ウェディングドレス姿ではじめしゃちょーと2ショット
YouTube動画では、ウェディングドレスを着た妻との写真撮影の様子から始まり、「動画のタイトルにもあります通り、私、はじめしゃちょー。結婚しました〜！」と叫んで報告。
続けて「籍も入っております。婚姻届も書いておりまして、もう結婚しました」と伝えた。
お相手は「お相手の方は一般の女性の方です」と説明し、「僕みたいに、YouTuberとかインフルエンサーとか、メディアに出るお仕事をされてるワケではなくて、芸能活動とかもしていません。定義としては、芸能人ではない」と強調した。
突然の発表については「詮索されるのもすごく嫌だったし、広まるのも嫌で、今のところ僕の妻は顔出しとか、こういうYouTube上に出ることはない。お相手の詮索とか、僕と一緒に歩いていたところを見かけたとしても盗撮とか、妻の何かが世に出るようなことは避けたいので、妻の詮索はしないようにどうかお願いします」と呼びかけた。なお、今後も動画作り、撮影の仕事をしていくと伝えた。
はじめしゃちょーは2012年にYouTuberとしての活動を開始し、2012年8月にYouTubeチャンネル「 はじめしゃちょー（hajime）」を開設。2014年4月にUUUM専属クリエイターとして加入し、現在のチャンネル登録者数は1630万人を超える日本を代表するYouTuberと知られている。
