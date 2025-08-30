岩手県で最大震度3の地震 岩手県・山田町、大船渡市、釜石市、大槌町
30日午後6時26分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の山田町、大船渡市、釜石市、それに大槌町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
山田町 大船渡市 釜石市
大槌町
■震度2
□岩手県
宮古市 普代村 住田町
盛岡市 遠野市 一関市
□宮城県
気仙沼市 石巻市
■震度1
□岩手県
久慈市 岩泉町 田野畑村
野田村 岩手洋野町 陸前高田市
二戸市 八幡平市 雫石町
葛巻町 岩手町 矢巾町
軽米町 九戸村 花巻市
北上市 奥州市 金ケ崎町
平泉町
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
涌谷町 宮城美里町 南三陸町
東松島市 松島町 岩沼市
□青森県
八戸市 七戸町 六戸町
東北町 おいらせ町 三戸町
五戸町 青森南部町 階上町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。