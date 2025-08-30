TBS NEWS DIG Powered by JNN

30日午後6時26分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の山田町、大船渡市、釜石市、それに大槌町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
山田町　大船渡市　釜石市
大槌町

■震度2
□岩手県
宮古市　普代村　住田町
盛岡市　遠野市　一関市

□宮城県
気仙沼市　石巻市

■震度1
□岩手県
久慈市　岩泉町　田野畑村
野田村　岩手洋野町　陸前高田市
二戸市　八幡平市　雫石町
葛巻町　岩手町　矢巾町
軽米町　九戸村　花巻市
北上市　奥州市　金ケ崎町
平泉町

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
涌谷町　宮城美里町　南三陸町
東松島市　松島町　岩沼市

□青森県
八戸市　七戸町　六戸町
東北町　おいらせ町　三戸町
五戸町　青森南部町　階上町

