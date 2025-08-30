乃木坂46・井上和、沖縄プライベート写真に称賛の声 「圧倒される美しさ」「奇跡のビジュアル」
乃木坂46の5期生・井上和が30日、自身のインスタグラムを更新。同期メンバーと訪れた沖縄でのプライベートショットを公開し、ファンから「圧倒される美しさ」「奇跡のビジュアル」と称賛の声が寄せられている。
【写真】美しい！ 乃木坂46・井上和の沖縄プライベート写真
井上は「沖縄堪能しました^_^」とつづり、沖縄グルメを楽しむ姿を公開。かき氷を前に笑顔を見せるショットや、ノースリーブのワンピースに身を包んだ爽やかな装いでリラックスした表情を見せた。
この写真は、同期の一ノ瀬美空、小川彩とプライベートで沖縄を訪れた際のもので、一ノ瀬が自身のブログで「偶然お休みが重なったので、同期3人で石垣島に行ってきました！」と報告していた。
ファンからは「圧倒される美しさ」「奇跡のビジュアル」「同期と一緒に沖縄に行った時の写真、投稿してくれてありがとう」といったコメントが寄せられ、井上の透明感あふれる姿に注目が集まっている。
引用：「井上和」インスタグラム（＠nagi.i_official）
