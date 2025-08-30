今からでもしたい！【40・50代】にオススメの「秋先取りフットネイル」が可愛いーッ♡

暑さはもう少し続きそうだから、9月に入ってもサンダルの出番はまだあるはず。とはいえ、そろそろ秋を意識したフットネイルを楽しみたいところです。落ち着いたカラーや少し深みのあるデザインを選べば、季節感と大人っぽさをさりげなく演出できます。今回は、40・50代に取り入れやすい「秋先取りフットネイル」をご紹介。

透け感ブラウン × ゴールドラメで大人な輝きに

透明感のあるブラウンをベースに、繊細なゴールドラメを重ねたデザインです。ブラウンの透け感が重く見えにくく、秋らしさを先取りしながら軽やかさも両立。ラメが光に反射することで、動きのある表情を見せてくれます。

艶めくニュアンスブラウンでシックに

シンプルさのなかに大人の余裕を感じさせる、艶感仕上げのニュアンスブラウン。ラメなどの装飾を加えず色味の近いカラーを重ねることで、落ち着いた印象にまとまっています。サンダルから覗かせれば、秋らしさが漂い抜け感もプラス。上品でありながら、モード感も感じられるデザインです。

シャンパンカラーのきらめきでさり気なく華やかに

シャンパンカラーで仕上げた、大人に似合うフットネイル。細かなラメが繊細にきらめき、さりげない華やかさが生まれています。派手すぎないトーンながら、光を反射するラメで動きのある印象に。肌なじみの良い色味なので、初めてラメネイルに挑戦する人にもおすすめです。

パープル × ピンクのマグネットネイルで印象的な足元を

深みのあるパープルとやわらかなピンクの2色を組み合わせたマグネットネイル。光の角度で輝きが変わるマグネット特有の質感が、足元をさりげなく個性的に演出します。さらに透明感のある立体アートを添えることで、こなれ感漂う仕上がりに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@asamimiiii様、@__ulu.nail様、@marblissnail様、@simitannail様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里