歌手三浦大知（38）が30日、東京・味の素スタジアムでエイベックス主催の音楽フェス「a−nation2025」に出演した。

今年ソロデビュー20周年で、a−nation出演は10度目。ステージに姿を見せる前から客席からは拍手が起こり、ステージに現れると大歓声を浴びた。「皆さん、この時間、この瞬間、この場所を選んでくれて本当にありがとうございます！全身全霊、三浦大知はパフォーマンスしていきます！」と叫び、観客の心をがっちりつかんでパフォーマンスがスタート。「Blizzard」「能動」「好きなだけ」などライブの定番曲で会場を熱狂させた。

炎天下のステージとなり、MCでは「暑いですよね、大丈夫？と聞くのもはばかられますけど、休憩したり日陰に行ったり、好きなように楽しんでください」と観客を気遣った。「声がとても大きいので、会場の外にもトイレにも声は届きます」と笑いを誘いつつ、「好きなように過ごしてください。ひとつひとつ皆さんの心にパフォーマンスを届けて行きます」と呼びかけた。

続く「心拍音」ではステージを隅々まで駆け回りながら拍手や手ぶりをあおり、「休憩しながらでいいとか言いながらすぐ要求して本当にすみません。でも皆さんと一緒に作った景色、最高です」と喜んだ。

最後は「EXCITE」と最新曲「Horizon Dreamer」を披露。太陽に焼かれながら踊り、力強い歌声を青空に響かせ、スタジアムを完全に三浦大知のフィールドに変化させてステージを終えた。