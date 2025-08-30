タレント岡田結実（25）が30日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。夫の人物像について語った。

岡田は今年4月3日、かねて交際していた一般男性との結婚を発表。NON STYLE石田明（45）が「ダンナさんはどんな人？」と聞くと、「美容関係の仕事をしていまして。同年代、ちょっと年上で。私が今まで会ってきた男性の中で、一番“美白”ですね」と明かした。

さらに「白いし、ツルツルだし、キレイ。初めて会った時に、『あっ尊いな』ってすごい思った…」と話し、「キレイな人だと思いました。カッコいい、イケメンの部類でもあると思うんですけど、キレイだなと思いました。イケメンよりも」と強調。

石田が「エグくほめ続けてるな…」と指摘し、ナインティナイン岡村隆史（55）も「『イケメンの部類でもあると思うんですけども』、そこはいらんかもしれんかった」とツッコんだ。

岡田は笑いながらも、「別に世の中の方がけがれてるとかじゃないんですけど、（夫は）白くてフワフワしてて、きめ細やかで、発光してたんですよね」とノロケが止まらない様子。

ただ、初対面の際には、夫は特に岡田の好みのタイプではなかったそうで、「こういう人、初めてだな、絶対彼女いるだろうな、好きになったら危なそうだなっていう、一気にボーダーラインを引いたっていう感覚は自分の中でありました。近寄っちゃいけない、みたいな」とも。

しかし、石田は「よう言うわ。マジでほめられるだけほめてるからね！」と再びツッコんだ。

岡田はさらに、「私が『ここいいな』って思ったのは、（夫が）1個1個の変化に気づいてくれて。リップ変えたりとか、メーク変えた日とか、ネイルがちょっと違う日とかでも、『なんか違うね』とか『かわいいね』とか『似合うね』とか1個ずつ全部言ってくれる」と笑顔で続けた。

「それで、気づいてくれたうえに、『この色のリップも挑戦してみて』って、季節ごとにリップをくれるんですよ」とも明かすと、岡村と石田は「うわ〜！」と叫び、橋本和花子アナウンサー（26）も「気遣いレベルが高すぎますね…」と感心していた。